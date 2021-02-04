Киев, , 15:57 — REGNUM Оппозиционный украинский телеканал NewsOne лишился домена и был вынужден сменить интернет-адрес. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба телеканала.

«Старый домен у сайта забрали, он был «разделегирован». По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать», — сказано в сообщении.

В данный момент сайт телеканала находится по адресу newsoneua.tv. Отметим, ранее аналогичным образом лишился своего адреса телеканал Zik.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввёл «санкции» против владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112.ua, депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Под этим предлогом у трёх телеканалов были отобраны лицензии, а сами они убраны из украинского телеэфира.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие международные журналистские организации осудили репрессии Украины в отношении оппозиционных СМИ.

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