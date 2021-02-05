Сеул, , 15:57 — REGNUM Власти Ирана приняли решение освободить основную часть экипажа южнокорейского танкера, захваченного 4 января в Ормузском проливе. В настоящее время ведутся переговоры с оператором судна и семьями членов экипажа о том, кто останется в Иране для поддержания танкера в рабочем состоянии. Об этом сообщает KBS News со ссылкой на свои источники.

По мнению представителей правительства Южной Кореи, на решение Ирана повлияли подвижки в решении вопроса об иранских активах, замороженных в банках Южной Кореи.

В частности, идут переговоры об использовании данных средств для уплаты взноса Ирана в ООН. Общая договорённость по данному вопросу с США уже достигнута.

Известно, что сумма задолженности Ирана перед ООН оценивается в $16,25 млн. Однако на иранских счетах в банках Южной Кореи заморожено около $7 млрд.

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Кроме того, по оценке южнокорейского правительства, за последние два месяца в Иран значительно увеличился экспорт медикаментов, что также послужило положительным фактором в вопросе освобождения членов экипажа южнокорейского танкера.

Правительство Южной Кореи намерено продолжать усилия по освобождению танкера и капитана судна.