Симферополь, , 22:19 — REGNUM Заявление главы комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля о том, что санкции, введенные Украиной против иностранных компаний за полеты в Крым, представляют собой «банальный шантаж», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 4 февраля в социальной сети Facebook.

«Украинцы воду запрудили, электрические провода обрезали, мосты переломали. Теперь хотят, чтобы и птицы не перелетали», — поделился своим мнением Ильдар Ф.

Многие пользователи оказались уверены, что санкции со стороны Украины является признаком непрофессионализма и импотенции украинских политиков. Граждане считают, что такие решения принимаются от банального бессилия.

«Ох уж эти санкции. Всё это подтверждение тому, что дипломатия у некоторых стран очень сильно хромает!», — считает Анар М.

Некоторые комментаторы отметили, что руководство Украины обратила своё взор только на российские авиакомпании, совершенно забыв о том, что на территорию Крыма прилает множество самолётов и из других стран.

«А санкции за полёты всего остального цивилизованного мира не назвали? Избирательно как-то», — отметила Irischa K.

Часть граждан пришла к мнению, что такое решение является абсурдом, ведь в Крым прибывает множество самолётов и вводить против авиакомпаний санкции — глупо.

«Чушь. Какой шантаж? Какие санкции? Посмотрите, сколько самолетов над Крымом, больше чем над Киевом», — пишет Михаил Г.

Напомним, 4 февраля глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о том, что санкции, введенные Украиной против иностранных компаний за полеты в Крым, представляют собой «банальный шантаж».