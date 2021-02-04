Чимкент, Казахстан, , 15:45 — REGNUM Миграционная служба департамента полиции Чимкента лишила главу городского управления спорта Олега Почивалова гражданства Казахстана, сообщили в департаменте полиции города.

Руководитель городского департамента по делам государственной службы Али Комекбаев сказал, что двойное гражданство чиновника рассматривалось на заседании совета по этике после получения коллективного обращения. По его словам, Почивалов имеет российское гражданство.

С 20 января 2021 года Почивалов лишен казахстанского гражданства. Комекбаев добавил, что на основании ответа миграционной службы направлено письмо главе города. В письме указывается на норму, согласно которой утрата гражданства является основанием для увольнения.

В настоящее время лишенный гражданства госслужащий находится на больничном. Он обратился в суд за защитной своих прав, сказал Комекбаев.