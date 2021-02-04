Киев, , 15:49 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Юрий Загородний считает, что никаких реальных оснований и доказательств для закрытия оппозиционных телеканалов у власти нет.

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Об этом он заявил 4 февраля на брифинге в кулуарах парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Загородний отметил, что брифинг секретаря Совнацбеза Алексея Данилова подтвердил, что у властей есть недостоверная информация.

«Как бы у них есть подозрения о бизнес-деятельности владельца телеканалов, и это стало поводом для закрытия телеканалов. Простите, но мы живем в правовом государстве, в 21-м веке», — возмутился депутат.

Политик напомнил о ст. 1 Конституции Украины, которая гласит, что Украина — это суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.

«Своим указом президент растоптал такие понятия как правовое и демократическое государство. Владимир Зеленский четко перешел на позиции своего предшественника и четко стоит на позициях: армия, язык, вера — но только не закон», — отметил парламентарий.

Кроме того, по словам Загороднего, подписание документа о санкциях вызывает непонимание, так как санкции не вводятся против своих граждан.

«Президент Украины — человек, который не может во всем разбираться. Но он амбициозный человек и, исходя из своей амбициозности, подписывает неподготовленный профессионально и юридически немотивированный документ. Я могу объяснить это только этим, больше ничем», — сказал политик.

Он считает, что со стороны секретаря СНБО в настоящий момент идет нарушение законов, за которое следует уголовная ответственность, а действующий президент, подписывая указ о санкциях, уже «наработал на импичмент».

«Я могу заявить четко, что президент за полтора года своей деятельности нарушил целый ряд статей Конституции, например, те, где выписаны полномочия Конституционного суда и те, где речь идет о свободе слова… Этого уже достаточно для импичмента, потому что президент Украины — гарант Конституции, он должен олицетворять в первую очередь и требовать от всех придерживаться Конституции и законов Украины. Но он сам этого не делает. Находясь на должности президента Украины, Владимир Зеленский поступает безответственно и тем самым, своей безответственностью, унижает должность президента и нашу страну, которая называется Украина», — резюмировал Юрий Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, связанных с ним, что привело к блокированию работы трех крупнейших оппозиционных телеканалов страны. Указ Зеленского был подписан на основании решения Совнацбеза Украины.

Секретарь СНБО Данилов на брифинге 3 февраля заявил, что часть документов, на основании которых приняты решения, являются секретными, а другая часть — выстроена на предположениях:

«Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодняшний день осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране… Смотрите, я хочу сказать, что если люди видели эти документы, то они имели к ним соответствующий допуск. Сейчас предположения: уголь, что-то еще — это все предположения. Этоне совсем можетсоответствовать действительности. Но мы руководствуемся информацией соответствующих спецслужб», — отметил силовик.