Москва, , 15:47 — REGNUM Усилия России по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) показали высокий результат. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил в телефонной беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 4 февраля.

Главы дипломатий России и КНР условились вместе противодействовать общим для двух государств вызовам и угрозам. Страны будут наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах.

«С китайской стороны с удовлетворением отмечена высокая результативность российских усилий по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», — говорится в сообщении МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Соединённые Штаты попробуют вовлечь Китай в контроль над ядерным оружием.

Читайте также: В США видят в продлении ДСНВ начало взаимодействия с Россией