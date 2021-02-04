Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Сегодня, 4 февраля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, где примет участие во встрече с коллегами по Евразийскому межправительственному совету. Отмечается, что первый зарубежный визит премьер-министра в нынешнем году.

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Напомним, заседание Евразийского межправительственного совета намечено на 5 февраля, в ходе которого главы правительств планируют рассмотреть широкий круг вопросов интеграционной повестки дня, касающихся функционирования внутреннего рынка союза.

Также особое внимание участники заседания намерены уделить в том числе тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

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