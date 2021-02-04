Москва, , 15:34 — REGNUM Развитие на официальном уровне может получить тема постоянного американского вмешательства во внутреннюю ситуацию в РФ. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила 4 февраля в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что США следуют тактике постоянного вмешательства в дела России. Факты об этом даже не нужно приводить, они лежат на поверхности. Российская сторона, наверное, поинтересуется тем, как обстоят дела в самих США.

«Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», — сказала Захарова, но не уточнила, что именно ожидается.

Представитель МИД напомнила, что Россия всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно, закреплённого в международных документах.

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