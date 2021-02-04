Сеул, , 15:34 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён продолжает возглавлять список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой исследовательские компании Hankook Research, Korea Research, KSTAT Research и Embrain Public.

Согласно результатам опроса, проведенного с 1 по 3 февраля среди 1007 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 27% респондентов. За ним следуют председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (14%) и генерального прокурора Юн Сок Ёль (9%).

Известно, что уровень поддержки генпрокурора и председателя демократической партии за две недели вырос на 1%.

Согласно результатам другого опроса, уровень поддержки политики главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на 2%, до 46%. Уровень неодобрения, напротив, сократился на 2%, до 46%.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 34%, оппозиции «Сила народа» — 20%, Открытой демократической партии — 5%, партии Справедливости — 4%, Народной партии — 4%.