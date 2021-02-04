Москва, , 15:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России информационной системы в сфере лесопользования (Лес ЕГАИС), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

С 1 июля 2021 года модернизированная по результатам эксперимента система прослеживаемости древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) начнет работать на постоянной основе во всей стране.

Цифровой геоинформационный ресурс (ЛесЕГАИС) будет открытым, предполагается формирование разрешительных и отчетных документов по использованию лесов в электронном виде в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней.

Вводится блокировка перевозки либо сделок с древесиной в случае выявления недостоверной информации по объему заготовки древесины, о ее видовом и сортиментном составе.

Прописывается необходимость фотофиксации результатов осуществления мероприятий по сохранению лесов, в том числе результатов выполнения работ по охране (за исключением работ по тушению лесных пожаров), защите, воспроизводству лесов, лесоразведению — с использованием специального программного обеспечения, интегрированного с ЛесФГИС и позволяющего в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы РФ установить координаты места и время осуществления мероприятий.

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