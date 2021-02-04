Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Эсминец ВМС США USS John S. McCain 4 февраля проследовал через Тайваньский пролив, который разделяет остров с материковым Китаем. Об этом 4 февраля сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу 7-го флота Соединённых Штатов.

При этом данный эсминец вооружен управляемыми ракетными системами. Уточняется, что военный корабль совершили переход через Тайваньский пролив «в соответствии с международным правом», продемонстрировав этим «приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Отметим, это первый случай прохода американских военных кораблей по проливу с момента прихода к власти нового президента США Джо Байдена. При этом власти КНР, которые считают Тайвань частью своей неотделимой территории, с насторожённостью воспринимают какое-либо военное присутствие США в данном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассматривают отношения с Китаем через призму конкуренции и намерены противостоять действиям этого государства, но допускают ограниченное сотрудничество в ряде областей.