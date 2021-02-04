Киев, 4 февраля 2021, 15:13 — REGNUM Украина должна «давить» Россию санкциями. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению политика, Россия никогда не согласится на участие США в «нормандском формате» переговоров по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.
Он призвал «заставить» РФ действовать так, как нужно Украине, при помощи санкций:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины поддержал слова президента страны Владимира Зеленского о готовности защищать Украину любой ценой.
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