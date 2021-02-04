Митилини, Греция, , 15:17 — REGNUM Муниципальный совет города Митилини на греческом острове Лесбос одобрил создание закрытой и контролируемой структуры для беженцев, сообщает AMNA 4 февраля.

Совет проголосовал за создание новой небольшой структуры приема и идентификации непостоянных мигрантов и беженцев внутри муниципалитета Митилини, но вдали от города.

По мнению муниципального совета, ввод в эксплуатацию новой структуры ознаменует окончание эксплуатации всех существующих сооружений, лагерей и арендованных домов внутри города Митилини и вокруг него. Вместимость новой структуры и ее географическое положение не уточнялись.

Министр миграции и убежища Панайотис Митаракис высоко оценил это решение. По его мнению, оно позволит оставит позади миграционный кризис и сократить последствия миграционных потоков для местных сообществ.