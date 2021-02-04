Москва, , 15:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду закиси азота, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Максимальный штраф за пропаганду «веселящего газа» в том числе в интернете составит до 150 тыс. рублей, граждан будут ожидать санкции в сумме до 2 тыс. рублей. Предусматривается и конфискация продукции.

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий свободный оборот закиси азота, или «веселящего газа».

Читайте также: Госдума существенно ужесточила наказание за пропаганду закиси азота

Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается, следует из документа.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: запрет на пропаганду веселящего газа защитит граждан