Женева, Швейцария, , 15:11 — REGNUM Продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) означает начало, а не завершение взаимодействия по стратегическим вопросам. Об этом постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил 4 февраля в Женеве.

«Президент [США Джо] Байден рассматривает продление ДСНВ как начало, а не завершение нашего взаимодействия по стратегическим вопросам, включая этот орган [Конференцию по разоружению]», — приводит слова Вуда американское постпредство.

По словам дипломата, договор продлён на пять лет, и это лишь передышка, а не повод успокоиться. Так, нужно срочно продолжать установление контроля над большим количеством вооружений и, в конечном счёте, государств.

США при этом намерены вести с Россией дискуссии по стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями, в том числе ядерными. Они также попробуют вовлечь Китай в контроль над ядерным оружием, добавил Вуд.

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