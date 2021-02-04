Афины , , 16:42 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис во время своего визита в больницу КЭТ призвал медицинских работников, которые еще не были вакцинированы, пересмотреть свое решение. Об этом сообщает AMNA 4 февраля.

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«Я хочу еще раз подчеркнуть, как важно для медицинских работников быть первыми, кто подаст пример вакцинации. Мы знаем, вне всякого сомнения, что одобренные вакцины безопасны и эффективны. Эффективны с точки зрения резкого снижения вероятности заболеть и с точки зрения тяжести заболевания в том маловероятном случае, если кто-то, кто был вакцинирован, заболеет», — сказал премьер-министр.

Мицотакис подчеркнул, что цель, поставленная с самого начала ‑ и это также его личное обязательство, — состоит в том, чтобы Греция достигла среднего европейского уровня по койкам интенсивной терапии в процентах от населения.