Париж, , 16:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в выступлении перед сотрудниками Национального института борьбы с раком, что стремится создать к 2030 году «некурящее поколение». Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает France Info.

На Всемирный день борьбы с раком 4 февраля лидер Франции посетил Национальный институт борьбы с раком. В ходе визита он представил «десятилетнюю стратегию» борьбы с заболеванием.

Согласно этой стратегии, правительство страны потратит 1,74 миллиарда евро на предупреждение раковых заболеваний, в том числе на более заметные предупреждения о последствиях употребления алкоголя и табака.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля министр по делам промышленности Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что в марте 2021 года на территории Франции начнётся производство вакцины от COVID-19 компании Moderna.

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