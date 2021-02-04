Киев,
4 февраля 2021, 14:57 — REGNUM Чтобы помочь гражданам Украины узнавать правду, Россия могла бы расширить возможности радиовещания на Украину со своей территории, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 февраля.
Белгородская телебашня
Sheek
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против гражданина Украины Тараса Козака, что привело к закрытию трех принадлежащих ему оппозиционных телеканалов. Власти Украины утверждают, что таким образом борются с пропагандой и российской агрессией. Государственную цензуру на Украине приветствовали официальные представители Великобритании и Канады.
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«Украинская власть будет изобретать самые различные аргументы, чтобы обосновать правомерность принятого ей решения о подавлении оппозиционных СМИ. Звучат эти аргументы слабо, но люди Зеленского, озвучивая их, просто исполняют номер: американцы уже всё одобрили, а мнение европейцев не очень и важно.
Важнее в данном контексте определиться, чем мы, Россия, можем помочь для сохранения у тех русских и украинцев на Украине, которые хотят знать правду о происходящем в их стране, в России и мире, возможности получать такую информацию. Одним из эффективных решений могло бы стать расширение возможностей радиовещания на Украину с российской территории. Это могли бы быть и наши радиоканалы, и СМИ, принадлежащие оппозиционным силам Украины. Думаю, что заглушить радиовещание на средних и длинных частотах Киеву будет сложно«, — отметил Михаил Демурин.