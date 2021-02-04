Москва, , 14:47 — REGNUM Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США — это очень хорошая и неожиданная новость для всего мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Событие стало возможным благодаря приходу к власти в США новой администрации и, похоже, личная заслуга нового президента США Джо Байдена.

Теперь уже можно констатировать факт, что после несистемной и подчас разрушительной политики в области экономики и военного сотрудничества между странами уже остались позади неопределённость как минимум в регулировании насущных проблемах обороны.

От ЕС, находящимся под очень серьёзным влиянием США, ни в экономических, ни тем более в военных вопросах практически ничего не зависит.

Они могут сколько угодно приветствовать взаимопонимание между двумя крупнейшими ядерными державами и стремиться к росту безопасности в Западной Европе и других регионах мира.

Для дальнейшего сокращения ядерного арсенала и снижения военной угрозы важно развивать диалог между странами, а не наращивать силы военного блока НАТО на российских рубежах.

Да и санкционная риторика ЕС в адрес России пока не утихает. Это значит, что до мирного диалога между странами пока очень далеко. Но должно быть все-таки намного лучше:

Россия по значимости для ЕС является третьим после США и Китая торговым партнёром и потенциал для сотрудничества очень колоссальный», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствует продление Россией и Соединёнными Штатами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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