Киев, , 15:03 — REGNUM Представители малого и среднего бизнеса устроили акцию протеста возле государственной дачи в Конча-Заспе, где живёт президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило 4 февраля издание Strana.ua.

Участники акции приняли решение провести акцию после того, как Верховная рада провалила рассмотрение их требований.

Протестующие ждали кортеж Зеленского у главных ворот, поэтому главе государства пришлось выезжать через чёрный ход. Организаторы акции пообещали приехать на место в следующий раз и дежурить у всех выездов с объекта.

Напомним, украинские предприниматели более 50 дней протестуют в центре Киева, требуя сохранить упрощённую систему налогообложения и отменить обязательную установку кассовых аппаратов.

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