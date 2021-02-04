Прага, , 14:43 — REGNUM Чтобы показать неуместность занятой странами ЕС позиции, российские дипломаты могут найти в каждой из этих стран по одному мошеннику с приговором, сходным с приговором Навальному, и потребовать его освобождения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 февраля, комментируя информацию посольства России в Чехии.

Русофобская карикатура времен развитого империализма

Как сообщалось ранее, российских дипломатов 3 февраля вызвали в МИД Чехии и в ходе разговора «призвали Москву к немедленному освобождению Навального».

« Призыв Чехии освободить преступника, осуждённого российским судом, — это, конечно, чисто политический враждебный демарш. Его, однако, нашему послу пришлось выслушать. Видимо, такие же демарши придётся выслушать нашим послам в других странах ЕС, а также в США. Дело неприятное в личном плане, но это — часть профессии дипломата.

Такие демарши, как мы видим, открывают возможность и заявления нашей позиции по затрагиваемому вопросу, с чем посол Змеевский успешно справился. Возможность дать отпор чеху, сказав то, что без повода сказать сложно, уверен, была по душе нашему представителю. Так же поступят наши послы и в других странах ЕС, которые решат делать такие демарши.