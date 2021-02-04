Москва, , 14:38 — REGNUM Москве и Тегеран намерены обсудить совместное производство вакцины от коронавирусной инфекции. С этой целью в Россию уже на следующей неделе прибудет делегация Ирана во главе с заместителем министра здравоохранения. В её состав также войдут представители иранских компаний — производителей вакцин. Об этом сегодня, 4 февраля, в ходе онлайн-конференции сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

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Он подчеркнул, что этот вопрос уже прорабатывается на протяжении месяцев.

«Я думаю, что как раз в эти дни мы придем к взаимопониманию», — сказал Джалали, выразив надежду на скорейшее начало совместного ирано-российского производства вакцины.

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Диплома добавил, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, поступит в Иран сегодня, 4 февраля, а в течение одной-двух недель планируются следующие поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управления по контролю за продуктами и лекарствами выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sputnik V. В конце января между Москвой и Тегераном был заключён договор на закупку и совместное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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