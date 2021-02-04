Бишкек, , 14:32 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II поздравила Садыра Жапарова со вступлением в должность президента Киргизии. Об этом сообщили сегодня, 4 февраля, в администрации главы государства.

Королева Елизавета II (сс) Foreign and Commonwealth Office

«Хотела бы искренне поздравить Вас с инаугурацией в качестве президента Киргизской Республики. Желаю Вам и народу Киргизии всего наилучшего, и надеюсь на дальнейшее развитие, укрепление связей между нашими странами», — говорится в поздравительном письме.

ИА REGNUM напоминает, что 10 января 2021 года в Киргизии состоялись досрочные президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил победителем Садыра Жапарова.

По данным центризбиркома республики, ему удалось набрать 79,2% голосов избирателей, пришедших на выборы. При этом явка составила лишь около 39,8%.

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