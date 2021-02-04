Брюссель, , 14:34 — REGNUM Европейский союз должен вести диалог в Россией в случае, если он хочет стать глобальным игроком. Об этом 4 февраля говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, представившем ключевые вопросы внешней политики в фонде Роберта Шумана.

«Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина», — приводит его слова ТАСС.

Также Боррель подчеркнул, что именно это и является целью его визита в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который прибывает с визитом в Москву.