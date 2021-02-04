Джакарта, , 14:28 — REGNUM Индонезия поощряет укрепление сотрудничества между Италией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области управления стихийными бедствиями, сообщает Antara.

«Италия и страны-члены АСЕАН находятся в районах, подверженных стихийным бедствиям. Страны-члены АСЕАН признают важность усилий по преодолению стихийных бедствий как на национальном, так и на региональном уровнях», — заявил посол Индонезии в Италии Эсти Андаяни.

Правительство Италии организовало обучения в сфере систем раннего предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий. В обучениях приняли участие 24 слушателя из стран-членов АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, новый посол Фиджи в Индонезии выразил намерение и дальше укреплять отношения между странами.

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