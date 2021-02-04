Бишкек, 4 февраля 2021, 14:23 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии объявил тендер на строительство шести многоквартирных домов для своих сотрудников. Объявление на проведение конкурса ведомство разместило на сайте государственных закупок.
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На обеспечение жильем сотрудников киргизстанских спецслужб их руководство намерено потратить около 581 млн сомов (521 млн рублей).
Отметим, что построить эти дома планируют на центральном проспекте столицы Киргизии.
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