Москва, , 14:20 — REGNUM Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф посетит Россию. Об этом сегодня, 4 февраля, в ходе онлайн-конференции сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

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«На следующей неделе мы будем свидетелями приезда председателя Меджлиса Исламской Республики господина Галибафа», — цитирует ТАСС Джадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможный визит в Россию спикера иранского парламента Мохаммада Бакера Галибафа в начале февраля анонсировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий отметил, что для Калибафа поездка будет первым визитом за рубеж после того, как в середине 2020 года он возглавил парламент Исламской Республики.