Чебоксары, , 14:08 — REGNUM В Чувашии пост руководителя УФССП по региону занял 46-летний Денис Борисов, который с октября прошлого года исполнял обязанности главы ведомства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

Денис Борисов R21.fssp.gov.ru

Лейтенант внутренней службы Денис Борисов утверждён в должности приказом директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова. До назначения в Чувашию он руководил разными отделами судебных приставов ГУ ФССП по Москве. В октябре 2020 года стал временно исполнять обязанности главы УФССП по Чувашской Республике, 2 февраля 2021 года его утвердили на посту.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля 2021 года у министра культуры в Чувашии появился новый заместитель. На должность назначен Георгий Богуславский, до этого руководивший детским парком имени Николаева в Чебоксарах. Ранее стало известно о том, что глава управления Федеральной службы войск национальной гвардии России в Чувашии Алексей Ежеев занял аналогичный пост в Удмуртии.

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