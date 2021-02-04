Чебоксары, 4 февраля 2021, 14:08 — REGNUM В Чувашии пост руководителя УФССП по региону занял 46-летний Денис Борисов, который с октября прошлого года исполнял обязанности главы ведомства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.
Лейтенант внутренней службы Денис Борисов утверждён в должности приказом директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова. До назначения в Чувашию он руководил разными отделами судебных приставов ГУ ФССП по Москве. В октябре 2020 года стал временно исполнять обязанности главы УФССП по Чувашской Республике, 2 февраля 2021 года его утвердили на посту.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля 2021 года у министра культуры в Чувашии появился новый заместитель. На должность назначен Георгий Богуславский, до этого руководивший детским парком имени Николаева в Чебоксарах. Ранее стало известно о том, что глава управления Федеральной службы войск национальной гвардии России в Чувашии Алексей Ежеев занял аналогичный пост в Удмуртии.
Справка ИА REGNUM. Денис Анатольевич Борисов родился 26 декабря 1974 года в Смоленске, имеет высшее юридическое образование.
В 1994 году стал работать в органах прокуратуры, в 2002 году получил должность пристава первого межрайонного отдела службы судебных приставов по Центральному административному округу ГУ Минюста России по Москве, в декабре 20 204 года назначен замначальника отдела ГУ ФССП по Москве, в августе 2011 года возглавил отдел в указанном ведомстве.
С сентября 2019 года руководил Бабушкинским отделом судебных приставов УФССП по Москве, с мая 2020 года работал старшим судебным приставом Савеловского отдела судебных приставов ГУ ФССП по Москве. 2 октября 2020 года назначен врио УФССП по Чувашии, 2 февраля 2021 года утверждён в данной должности.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005 год), а также рядом ведомственных наград.
Воспитывает двоих детей.
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