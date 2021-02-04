Лондон, , 14:04 — REGNUM Британский регулятор телевещания Ofcom отозвал лицензию у китайского международного новостного телеканала CGTN, сообщает 4 февраля Agence France-Presse.

Свое решение Ofcom объяснил тем, что, как выяснилось в ходе проверки, лицензия на право вещания на территорию Великобритании незаконно принадлежала компании Star China Media Limited.

Напомним, телеканал CGTN находится во владении государственного китайского телевещателя China Central Television. В свою очередь, China Central Television находится в ведении Отдела пропаганды ЦК КПК.