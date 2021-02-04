Белград, , 14:11 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля встретился с послом Словакии Федором Росохом и выразил удовлетворение тем, что вскоре у него появится возможность провести переговоры с главой МИД Словакии Иваном Корчоком, который скоро планирует приехать с официальным визитом в Сербию. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вучич подчеркнул, что Сербия остается верным союзником и надежным партнером Словакии, которая решительно придерживается своей принципиальной позиции, заключающейся в уважении территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Посол Розоха отметил, что во время своей дипломатической службы в Белграде он хочет внести как можно больший вклад в экономическое сотрудничество двух стран и заявил, что интерес инвесторов из Словакии во вложениях в сербскую экономику возрос.

Президент Вучич выразил удовлетворение тем, что хорошие политические отношения двух стран сопровождают развитие экономических связей, поскольку Словакия является процветающей страной, на опыте которой Сербия может многому научиться.

Он также выразил надежду на то, что Сербию скоро посетит президент Словакии Зузана Чапутова.