Москва, , 14:08 — REGNUM Российскому президенту Владимиру Путину не показывали видеозаписи и снимки из спецприёмника, где находились задержанные участники незаконных митингов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 4 февраля журналистам.

Камера Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее снимок из спецприемника в деревне Сахарово появился в одном из телеграм-каналов. Там в восьмиместную камеру с двухъярусными металлическими койками без матрасов поместили 28 человек. Задержанных доставили в ночь на 4 февраля.

«Он не может знакомиться со всем объемом всех видео», — ответил представитель Кремля на вопрос, видел ли Путин эти записи.

Он добавил, что задержанных оказалось больше, чем можно было «оформить в сжатые сроки», потому в спецприемнике сложилась такая ситуация. Но спровоцировали её не правоохранители, а сами участники несанкционированных акций.

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