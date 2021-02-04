Москва, , 14:00 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

«Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет. Есть решение суда, мы не имеем права его комментировать», — сказал 4 февраля представитель Кремля журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 февраля, Тверской суд Москвы арестовал главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова на 25 суток по статье о повторном нарушении порядка организации митинга.

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