Саратов, , 13:56 — REGNUM В структуре правительства Саратовской области произошли определенные изменения — появились два новых зампреда, отвечающих за ключевые направления — агропромышленный комплекс и промышленность. Губернатор Валерий Радаев прокомментировал согласование Романа Ковальского и Андрея Архипова на занимаемых должностях.

Со слов главы области, зампреды — молоды и имеют опыт работы в конкретных отраслях. Все эти качества, уверен Радаев, помогут в решении поставленных задач и реализации нацпроектов. Ковальский и Архипов не понаслышке знают, чем живут трудовые коллективы, их запросы, реальную ситуацию в секторах. «Это не последнее структурное изменение в правительстве. Ставку делаем на молодость и передовые подходы, отвечающие вызовам времени», — добавил Радаев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области оптимизировали численность органов исполнительной власти и ее структуру. Вице-губернатор Роман Бусаргин 16 декабря 2020 года подписал постановление об упразднении состава регионального правительства. В состав регионального правительства вошли: вице-губернатор — председатель правительства и четыре зампреда.

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