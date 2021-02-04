Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена тщательно изучит способы улучшения ситуации с правами человека в КНДР. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на заявление представителя госдепартамента.

Известно, что это первый случай с начала работы администрации Байдена, когда представитель американского внешнеполитического ведомства затрагивает вопрос прав человека в Северной Корее.

Представитель Госдепартамента США отметил, что наличие в КНДР лагерей для политзаключенных и использование принудительного труда по-прежнему вызывает у США глубокое беспокойство. Он также добавил, что Вашингтон продолжает работать над защитой прав человека в КНДР и привлечения к ответственности виновных в их нарушении.

Представитель Госдепа также акцентировал внимание на том, что власти США стремятся поставить во главу своей внешней политики тему прав человека.