Киев, , 13:53 — REGNUM Международный валютный фонд назвал важное условие, от выполнения которого зависит получение Украиной очередного транша. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко 3 февраля в интервью телеканалу «24».

"Они считают необходимым, чтобы мы восстановили справедливые правила работы для НАПК, НАБУ (Национального агентства по противодействию коррупции и Национального антикоррупционного бюро — ИА REGNUM) и Высшего совета правосудия. Это одно из ключевых условий, которые сейчас обсуждаются», — сказал министр.

Марченко рассказал, что Украина должна была получить транши в августе и в декабре 2020 года, однако возникли проблемы в отношениях с МВФ, которые решаются до сих пор.

«В ноябре нам надо было изменить закон о банковской деятельности, он сейчас в Раде, ожидает решения [вопрос] касательно Высшего совета правосудия, ликвидации налоговой милиции и создания налоговой таможни. То есть мы движемся, нет таких вопросов, которые нельзя проанализировать», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко рассказал о планах получить три транша МВФ на сумму $2,2 млрд в 2021 году.

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