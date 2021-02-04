Киев, 4 февраля 2021, 13:53 — REGNUM Международный валютный фонд назвал важное условие, от выполнения которого зависит получение Украиной очередного транша. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко 3 февраля в интервью телеканалу «24».
Марченко рассказал, что Украина должна была получить транши в августе и в декабре 2020 года, однако возникли проблемы в отношениях с МВФ, которые решаются до сих пор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко рассказал о планах получить три транша МВФ на сумму $2,2 млрд в 2021 году.
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