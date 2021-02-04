Вена, , 13:50 — REGNUM Позитивный вариант развития проекта «Северный поток — 2» подразумевает минимизацию санкционного давления на него. Об этом глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил 4 февраля во время пресс-конференции в видеоформате.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

По его словам, просматриваются два варианта для проекта «Северный поток — 2», первый из которых — позитивный, он предполагает минимизацию санкционного давления. Зеле при этом назвал положительными новости о возможных переговорах Германии и США, касающихся судьбы проекта газопровода.

Вместе с тем, добавил он, Франция стала критичнее относиться к проекту.

Компания OMV как финансовый инвестор рассчитывает, что проект будет завершён, так как возврат вложений начнётся после запуска газопровода. Влияние санкций на проект будет зависеть от германо-американских переговоров, добавил Зеле.

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