Париж, , 13:50 — REGNUM Суд бельгийского города Антверпен вынес наказание в виде 20 лет лишения свободы бывшему иранскому дипломату Ассадоле Ассади. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Le Figaro.

По версии следствия, в 2018 году мужчина осуществлял подготовку покушения на представителей оппозиционного Национального совета Ирана, расположенного в Париже.

Как уточняют журналисты, 49-летний дипломат, занимавший ранее должность третьего секретаря в посольстве Ирана в Австрии, проведет 20 лет в колонии без права на условно-досрочное освобождение. Три его сообщника получили от 15 до 18 лет лишения свободы, а также лишились бельгийского гражданства.

По данным властей Франции, Ассади действовал по приказу служб внешней разведки Ирана, но Тегеран отрицает любую связь с покушением на Национальный совет, который считает террористической организацией. Сам обвиняемый пока не представил никаких объяснений.

Напомним, Ассади, суд над которым за подготовку покушения на оппозиционный Национальный совет Ирана начался 27 ноября 2020 г., в бельгийском городе Антверпен, так и не явился на заседание.

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