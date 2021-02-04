Иерусалим, , 14:06 — REGNUM Верховный суд Израиля одобрил частичный снос дома, который принадлежит палестинцу, признавшемуся в убийстве 52-летней израильтянки в декабре 2020 года. Об этом сообщает Ynet 3 февраля.

Избитое тело женщины, матери шестерых детей, было найдено через день после того, как она пропала во время пробежки в лесу недалеко от своего дома. 40-летний житель деревни Тура аль-Гарбия был арестован четыре дня спустя. Он признался в этом убийстве и воспроизвел его обстоятельства на месте преступления.

По показаниям подозреваемого, он пробрался на территорию Израиля с намерением совершить террористический акт против израильтян. Он также сказал, что убил мать шестерых детей, разбив ей голову камнем.

Его семья пыталась опротестовать в суде план по сносу верхних этажей трехэтажного дома, который им принадлежит: родственники утверждают, что жена подозреваемого и трое его детей жили на втором этаже, а он на третьем. Они, по их словам, не знали о его планах совершить теракт и не могли помешать ему сделать это, и утверждают, что снос будет актом мести и наказания, следовательно, незаконным действием. Кроме того, семья заявила суду, что коллективное наказание является нарушением международного права и даже еврейского права.

Однако коллегия из трех судей постановила, что нет никаких оснований вмешиваться в план Армии обороны Израиля по частичному разрушению дома.

Как уточнил судья Ицхак Амит, «снос дома террориста — это не средство наказания, и в этом ответе на нападение нет никакой мести. Снос дома террориста используется исключительно как средство сдерживания, а не как средство наказания».