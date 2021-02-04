Брюссель, , 13:32 — REGNUM Бельгийский суд признал 4 февраля виновным в покушении на совершение террористического акта иранского дипломата Асадолаха Асади и приговорил его к 20 годам тюремного заключения, сообщает Agence France Presse.

Суд постановил, что Асади и трое его соучастников пытались убить руководителей Национального совета сопротивления Ирана во время митинга под Парижем. Заговор был заранее раскрыт немецкой, французской и бельгийской полицией.

Среди сообщников иранского дипломата была арестована бельгийско-иранская пара, которая в день митинга выехала из Антверпена с 500 граммами взрывчатки и детонатором. Государственному обвинению удалось установить, что пара, которой грозит лишение свободы на срок до 18 лет, получила взрывчатые веща от Асади.

Участие в сорванном теракте также принимал гражданин Бельгии иранского происхождения. Он должен был провести пару на митинг. За это ему может грозить до 15 лет лишения свободы.