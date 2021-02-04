Москва, , 13:31 — REGNUM С точки зрения всех международно-правовых норм, ведение санкций США по делу блогера Алексея Навального станет вмешательством на законодательном уровне в дела суверенного российского государства и давлением на судебную систему. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Очевидно, что блогер — только повод. Права человека, закон, суд — здесь абсолютно не берутся во внимание. Основной целью Вашингтона остается сдерживание России любыми средствами», — заявил Слуцкий.

Парламентарий уверен, что все подобные попытки обречены на провал.

«На все очередные ограничительные меры Россия отвечает адекватными контрмерами — обдуманно и взвешенно, без агрессии и истерики. Соответствующая законодательная база и правовые инструменты уже сформированы», — подчеркнул он.

В Конгресс повторно внесен законопроект о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность, где предлагается ввести санкции против российских граждан из-за ситуации вокруг Навального. Основания — причастность к отравлению и репрессии по политическим мотивам.