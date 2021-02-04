Москва, , 13:34 — REGNUM Недовольство Запада действиями российских властей в отношении осужденного блогера Алексея Навального — не повод для экстренной реакции на это президента РФ Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 4 февраля журналистам.

«Это вряд ли повод для какой-то экстренной реакции президента», — сказал Песков.

Вместе с тем, отметил он, президент постоянно общается на свободные темы в рамках тех или иных мероприятий. Если тема сохранит актуальность, соответствующий вопрос Путину кто-нибудь задаст.

Представитель Кремля напомнил, что позицию России по ситуации с блогером изложил накануне глава МИД Сергей Лавров. Он назвал неприемлемыми претензии к Москве. Песков подчеркнул, что российское руководство не будет принимать во внимание замечания о применении законов РФ к тем, кто их нарушает, и о вердиктах суда.

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