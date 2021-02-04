Киев, , 13:23 — REGNUM Адаптивный карантин на Украине продлится минимум до конца апреля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 4 февраля, сообщило информационное агентство «Украинские новости».

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Карантин мы будем продлевать до 30 апреля, но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершён», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что Украина в 2021 году будет находиться на этапе борьбы с коронавирусом, поэтому в дальнейшем карантин намерены продлевать с некоторыми послаблениями.

«Мы всё ещё находимся на этапе борьбы с коронавирусом, ожидаем победы в этом году, но апрель месяц — это показатель того, как мы будем жить дальше», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число выявленных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 на Украине выросло с 3,2 тыс. до более 5 тыс. случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили более 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2