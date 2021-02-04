Киев, 4 февраля 2021, 13:23 — REGNUM Адаптивный карантин на Украине продлится минимум до конца апреля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 4 февраля, сообщило информационное агентство «Украинские новости».
Шмыгаль добавил, что Украина в 2021 году будет находиться на этапе борьбы с коронавирусом, поэтому в дальнейшем карантин намерены продлевать с некоторыми послаблениями.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число выявленных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 на Украине выросло с 3,2 тыс. до более 5 тыс. случаев.
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