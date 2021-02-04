Москва, , 13:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который прибывает с визитом в Москву. Об этом 4 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, встреча с Путиным не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел (России Сергея — ред.) Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры», — сказал он в ответ на советующий вопрос.

При этом Песков отметил, что Москва придает большое значение визиту Борреля и напомнил, что в недавнем времени российский лидер выражал сожаление в том, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся, по сути, в замороженной состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все предложения правительства России по расширению мер поддержки занятости должны быть доведены до логического конца.