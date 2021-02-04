Москва, , 12:59 — REGNUM Постоянное задействование американской стороной санкций — это неприемлемый подход в отношениях с Россией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 4 февраля журналистам, комментируя информацию о внесении в Конгресс США законопроекта о новых санкциях из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Мы считаем неприемлемыми подобные подходы в двусторонних отношениях, [подходы] через призму санкционного давления», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что у американских законодателей постоянно проявляются «санкционные рефлексы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Республиканской и Демократической партий США внесли в американский Конгресс законопроект о новых ограничениях против России из-за замены для Навального условного наказания реальным сроком. Авторы документа считают, что было нарушено международное право, свою инициативу они назвали «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность».

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