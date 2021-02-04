Белград, , 12:58 — REGNUM Единственное решение косовского вопроса — это «нормализация отношений», которая подразумевает взаимное признание Белграда и Приштины, так как без этого и Сербия, и сепаратистское Косово не смогут вступить в ЕС. Об этом 3 февраля заявили чиновники Евросоюза в Брюсселе.

«В конечном счете взаимное признание должно состояться, так как без этого и Сербия, и Косово не смогут вступить в ЕС», — заявили официальные лица Евросоюза сербскому новостному агентству «Бета».

Сербское агентство у чиновников ЕС поинтересовалось, какие «инновационные решения» по Косово могли обсуждать президенты Франции и Сербии Александр Вучич и Эммануэль Макрон во время переговоров 1 февраля в Париже. Собеседники агентства в Брюсселе отметили, что «инновационным» может быть только подход, «путь, который ведет к завершению переговоров… но это все-таки рамки, стены, не фундамент».

В Брюсселе также подчеркнули, что президент Франции Макрон поддерживает посредническую миссию спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.

Напомним, что ранее президенты Вучич и Макрон в Париже обсудили возможности для «компромиссного решения» косовского вопроса. Перед встречей с французским коллегой Вучич заявил, что он всегда готов услышать «его инновационные идеи». Также сербский лидер заявил о том, что в Париже он представит Макрону свою платформу по Косово и Метохии, но детали этой платформы он так и не обнародовал сербским СМИ.

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