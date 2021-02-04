Москва, , 12:59 — REGNUM Вступление в НАТО губительно для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 4 февраля в интервью RT.

«Категорически против НАТО был всегда. Потому что я считаю, что НАТО разрушит нашу страну», — сказал он.

Политик добавил, что аналогичной точки зрения придерживается население Юго-Востока Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал вступление Украины в НАТО «решённым вопросом», который откладывается из-за отсутствия «консенсусного решения государств-членов НАТО».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины заявил, что однажды страну возьмут в НАТО