Пекин, , 12:51 — REGNUM Сообщения о том, что женщины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), расположенном на северо-западе Китая, повергаются «систематическим изнасилованиям и сексуальным надругательствам» являются ложью и дезинформацией. Об этом 4 февраля заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Во-первых, не существует такого явления, как исправительные лагеря в Синьцзяне», — сказал он, комментируя материал британской медиакорпорации ВВС, в котором утверждалось, что женщины в т.н. «исправительных лагерях» в регионе подвергались изнасилованиям.

Также официальный представитель китайского МИД подчеркнул в данном автономном районе существуют только центры образования и профессиональной подготовки.

«Во-вторых, там (в Синьцзяне) нет так называемых систематических изнасилований и сексуальных надругательств в отношении женщин. Китай — страна, управляемая законом, наша конституция гарантирует и защищает права человека», — добавил Вэньбинь.

При этом он уточнил, что в указанных центрах образования и профессиональной подготовки конституция и законы страны соблюдаются строгим образом, а также гарантируются законные права учащихся, которые не допускают какого-либо надругательства или насилия.

«Вся эта ложь и дезинформация, распространяемая антикитайскими силами, — просто фальшь», — отметил китайский дипломат.

«Мы выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Китая и будем защищать наш суверенитет, безопасность и интересы развития», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что профессиональный диалог с Россией и Китаем по военной деятельности в околоземном пространстве необходим Соединённым Штатам.