Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Петербургский губернатор Александр Беглов предложил внести в перечень праздников и памятных дат День работника уголовно-исполнительной системы. Как сообщили ИА REGNUM в городском парламенте, документ уже внесен в Законодательное собрание.

В Смольном подготовили этот документ, дабы выполнить соответствующий указ президент.

«Деятельность уголовно-исполнительной системы России — это длительный процесс развития и становления пенитенциарной системы государства», — говорится в пояснительной записке.

Отмечать день работника ФСИН будут 12 марта. Чиновники просят помнить о «значимости и важности» органов уголовно-исполнительной системы в деле защиты конституционных прав граждан.

Мероприятия к празднику после принятия закона будут финансировать из городского бюджета.