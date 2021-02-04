Стокгольм, , 12:44 — REGNUM Лидер «Либералов» Нямко Сабуни заявила, что ее партия выйдет из «Январского соглашения» и прекратит сотрудничество с правительством Швеции, если оно внесет разработанные предложения по иммиграционной политике, которые увеличат приток мигрантов в страну. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Ранее в конституционный комитет Риксдага на министра юстиции Моргана Йоханссон, который был обвинен в попытке продвинуть законопроект о допущении резкого увеличения числа мигрантов из стран третьего мира, подали жалобу «Умеренные».

Министр был обвинен в нарушении норм конституционного законодательства.

Однако теперь лидер Сабуни выдвинула прямую угрозу правительству. Если правительство представит предложения по новой миграционной политике, отличающиеся от предложений, представленных парламентским комитетом по миграции, то ее партия выйдет из «Январского соглашения», после заключения которого и было сформировано нынешнее правительство Швеции во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном.