Тбилиси, , 12:40 — REGNUM В Грузии организации, которые нарушат действующие карантинные ограничения, будут лишены субсидий, которые выплачивают в период пандемии. Такое заявление, как сообщает пресс-служба правительства, 4 февраля сделал премьер-министр страны Георгий Гахария.

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«На целенаправленное нарушение установленных правил последует строжайшее реагирование, а также мы решили, что такие организации больше не получат ту государственную субсидию, которая предусмотрена мерами экономической поддержки против пандемии», — сказал Гахария.

Он добавил, что таким организациям и в дальнейшем будет отказано в какой-либо государственной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии представители ресторанного бизнеса анонсировали на 6 февраля акцию неповиновения. Они объявили, что откроют рестораны, несмотря на то, что это запрещено действующими карантинными мерами.

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